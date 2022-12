Alonso kritisch op nieuwe regels: "Teleurstellend dat er weinig is veranderd"

Sinds dit seizoen gelden er nieuwe technische regels in de Formule 1. Het was de hoop van de kopstukken van de sport dat het veld dichterbij elkaar kwam te liggen, dit bleek echter niet het geval te zijn. Fernando Alonso is dan ook zeer kritisch op het feit dat het veld niet dichterbij elkaar is gekomen.

De nieuwe technische reglementen werden in de afgelopen jaren met veel bombarie aangekondigd. Vanwege de coronacrisis werd de introductie van het regelboek met een jaar uitgesteld maar dit jaar was het eindelijk zover. Het veld kwam echter niet dichterbij elkaar te liggen en de teams van Red Bull Racing en Ferrari waren gewoon weer dominant. Naast Red Bull en Ferrari wist alleen Mercedes een race te winnen en was het gat met het middenveld fors.

Aanstaand Aston Martin-coureur Fernando Alonso is dan ook kritisch. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen reed dit seizoen voor Alpine en geeft in gesprek met Auto, Motor und Sport aan dat hij meer had verwacht van de regels: "Het was voor iedereen een beetje teleurstellend dat er slechts weinig drastisch is veranderd. Er zijn twee teams die winnen, net zoals in de voorgaande jaren. Het gat tussen de topteams en het middenveld is nog steeds te groot. In de helft van de races liggen we nog steeds een rondje achter de leider."