Video: Mensenmenigte wacht Leclerc op

Het is algemeen bekend dat Charles Leclerc zeer populair is onder de fans van de Formule 1 en vooral onder de fans van zijn team Ferrari. De Monegask poseert altijd geduldig voor foto's en zet met alle geduld handtekeningen. Vorige week werd nog maar eens duidelijk hoeveel fans hij heeft.

Leclerc moest vorige week in actie komen tijdens een aantal testdagen op Ferrari's testcircuit Fiorano. De fans hadden inmiddels door dat Leclerc aanwezig was en dat zorgde voor een enorm stormloop waarbij zelfs de politie in actie moest komen. Leclerc zette gewoon zijn handtekeningen en Ferrari dankte de Tifosi.