Brundle wenst Vasseur succes: "Ferrari-teambaas moeilijkste baan in sportwereld"

Eerder deze week werd Frédéric Vasseur aangekondigd als de nieuwe teambaas van Ferrari. De Fransman verlaat het team van Alfa Romeo en wordt de opvolger van de vertrekkende Mattia Binotto. Martin Brundle was verrast door de transfer van Vasseur en had niet verwacht dat het zou gaan gebeuren.

Binotto stond vrijwel het gehele seizoen onder zware druk bij het team van Ferrari. De Italiaan zag dat zijn coureurs last hadden van betrouwbaarheidsproblemen en dat er veel mis ging met de tactiek. Het gat met concurrent Red Bull Racing werd onoverbrugbaar en Binotto kwam onder grote druk te staan. Na de aankondiging van zijn vertrek werd de naam van Vasseur al snel genoemd.

Vasseur werd dus uiteindelijk ook gepresenteerd als opvolger van Binotto. Oud-coureur en huidige commentator Martin Brundle deelt zijn mening over de zaak bij zijn werkgever Sky Sports: "Teambaas zijn van Ferrari is de moeilijkste baan binnen de sportwereld. Hij heeft een lange geschiedenis binnen de sport, vooral in de opstapklassen. Als ik kijk naar zijn prestaties bij Alfa Romeo, dan had ik niet verwacht dat hij op weg was naar zo'n topfunctie. We zullen zie of hij het in zich heeft om Ferrari weer de juiste kant op te sturen."