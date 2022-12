Felle kritiek voor Hamilton: "Zijn ego arriveert meestal per vliegtuig"

Lewis Hamilton en George Russell waren dit jaar voor het eerst elkaars teamgenoten bij het team van Mercedes. De twee Britten beleefden een wisselend seizoen. Russell kwam goed voor de dag terwijl Hamilton zwaar tegenviel. Christian Danner is dan ook zeer kritisch op de Britse zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton won dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde vooral in de openingsfase van het seizoen met zijn vorm, wel kwam hij als derde over de streep bij de seizoensopener in Bahrein. Zijn nieuwe teamgenoot Russell was direct sneller en de getalenteerde Brit schreef tevens de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam, het was zijn eerste Grand Prix-zege uit zijn nog prille loopbaan.

De twee coureurs reden verder in harmonie en ze vlogen elkaar dan ook niet in de haren. Een aantal kenners verwacht dat dit in de nabij toekomst wel gaat gebeuren. Oud-coureur en huidige commentator Christian Danner is duidelijk en kritisch bij Sport1: "Als je het over persoonlijkheden hebt, is het een interessant duo. Dit omdat Hamiltons ego meestal in een vliegtuig arriveert terwijl Russell meer een soort kletskous is met een open blik. Ik vind het heel erg spannend om die twee samen in een team te hebben."