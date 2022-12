De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Lando Norris, wederom ijzersterk

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel zestien: Lando Norris, die wederom ijzersterk was.

Naam: Lando Norris (Groot-Brittannië, 13 november 1999)

Eindklassering 2022: zevende

Aantal WK-punten: 122

Beste klassering: 3e (Emilia Romagna)

Aantal podiumplaatsen: 1

Beste startplaats: 3e (Italië)

Onderling kwalificatieduel met Daniel Ricciardo: 20-2

Het Formule 1-seizoen 2022 van Lando Norris

Lando Norris begon het huidige seizoen in mineur. Tijdens de seizoensopener in Bahrein bleek de nieuwe McLaren allesbehalve snel: de getalenteerde Brit kwam in het woestijnstaatje slechts als vijftiende (!), ondanks een late Safety Car op bijna een minuut van winnaar Charles Leclerc, over de meet. Daarna was Norris echter rap in staat om zijn ware potentie te laten zien. Het Britse wonderkind, die inmiddels toch ook al weer een tijdje als twintiger door het leven gaat, finishte in Jeddah als zevende en werd in Melbourne zelfs keurig vijfde. Het eerste kwartet wedstrijden werd bovendien afgesloten met een bijzonder sterk optreden op het legendarische Imola, waar Norris vanaf een derde kwalificatieplaats en een vijfde plek in de sprintrace op een prachtige derde stek over de eindstreep, daarmee zijn eerste (en naar later bleek, enige) podiumplaats van het seizoen scorend.

Achteraf is die enige podiumplaats van Norris een zeer bijzondere in een seizoen waarin de erebokalen voor de rest enkel en alleen werden verdeeld onder coureurs van de top drie-teams, iets wat veel zegt over de prestatie van de jonge Brit uit Bristol. Na het superresultaat van Imola bleek de koek echter lang op voor de McLaren-coureur, die pas in de krappe straten van Singapore wederom naar een topvijfresultaat reed. Desalniettemin bleek Norris met zeventien scores in tweeëntwintig wedstrijden een van de meest constante en betrouwbare Formule 1-coureurs van 2022.

Norris scoorde dit seizoen in totaal 122 punten en daarmee was hij ‘best of the rest’. De Brit liet hiermee maar weer eens zien dat hij een ontzettend sterke en constante coureur is. Naast zijn uitvalbeurt eindigde hij over het gehele seizoen slechts drie keer buiten de punten. Vooral zijn vierde plaats in het verregende Singapore was een sterke prestatie, in de stadsstaat zorgde de regenval voor extreem uitdagende omstandigheden. Norris hield het hoofd koel en scoorde zoals hij altijd doet.

In heel 2022 had Norris niets te vrezen van zijn ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo. De razend populaire Norris was op vrijwel elk vlak sterker dan zijn Australische teamgenoot. Het krachtsverschil werd vooral pijnlijk duidelijk in de kwalificaties. Norris was maar liefst twintig (!) keer sneller dan Ricciardo. Ook het verschil was enorm, Norris reed 122 punten bij elkaar terwijl de Honey Badger een schamele 37 puntjes verzamelde.

Het plan van Lando Norris voor het seizoen 2023

Volgend seizoen krijgt Norris een compleet nieuwe rol bij McLaren. Voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan is de Brit namelijk de ervaren coureur van het team. Men heeft Ricciardo voor 2023 immers ingeruild voor megatalent Oscar Piastri. Norris is niet langer het supertalent dat de hand van de baas boven het hoofd gehouden krijgt, dus moet hij er volgend jaar staan om niet overvleugeld te worden door zijn nieuwe Australische teammaat.