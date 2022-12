Verstappen: "Het was een exceptioneel jaar"

Max Verstappen ontving bij jaarlijkse prijsuitreiking van de FIA in Bologna opnieuw de wereldbeker en was uitermate trots op het behalen van zijn tweede titel en de successen die Red Bull Racing heeft geboekt.



“Het is een ongelooflijk jaar geweest, voor iedereen van ons Red Bull Racing team. We hadden een moeizame start van het seizoen en op een gegeven moment zei ik dat ik niet meer in de titel geloofde. Maar het team pakte zich samen en we wisten het tij snel te keren. Ik had nooit in mijn leven verwacht dat we zoveel zeges zouden behalen. Na de tien zeges van vorig jaar, had ik dat nooit verwacht te overtreffen. Hier staan we dan, met in totaal zeventien overwinningen voor het team en ook het constructeurskampioenschap. Daar zijn we als team ontzettend trots op. Hopelijk kunnen we dat de komende jaren voortzetten.”



Verstappen vervolgt: “Deze tweede wereldtitel voelt heel anders dan mijn eerste. Die was erg emotioneel, omdat je daar je hele leven voor gewerkt hebt. Die momenten kun je alleen vergelijken met je eerste Grand Prix overwinning of je eerste pole positie. Alles wat daarna komt is mooi, maar anders. Je zal datzelfde gevoel niet meer ervaren. Maar deze tweede wereldtitel geeft meer voldoening, ook omdat we als team competitiever waren. Natuurlijk richten we ons altijd op de resultaten en willen we winnen, maar we zijn ook lange perioden weg van familie en vrienden en het is belangrijk om te genieten van hetgeen je doet. Ik denk dat het werken met het Red Bull team, met elk teamlid, dit jaar geweldig is geweest. Het is een exceptioneel jaar geweest."