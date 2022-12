Newey trots op RB18 na korte ontwikkelingsperiode

Het team van Red Bull Racing beleefde dit jaar een zeer succesvol seizoen. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen de wereldtitel en werd zelf constructeurskampioen. De RB18 bleek een zeer snelle wagen maar volgens Adrian Newey was de ontwikkelingstijd van de wagen veel tekort.

Het team van Red Bull Racing won dit seizoen zeer veel Grands Prix. Max Verstappen schreef in totaal vijftien Grands Prix op zijn naam en Sergio Perez mocht juichen in Monaco en Singapore. De wagen werd vorig week tijdens de Autosport Awards dan ook uitgeroepen tot de beste racewagen van het jaar.

2021

Red Bulls technische meesterbrein Adrian Newey was verantwoordelijk voor de wagen en de Brit kon na afloop wel lachen om zijn succeswagen. Door de spannende titelstrijd van 2021 kon men namelijk niet zo vroeg beginnen met de RB18 als men wilde. Bij Motorport.com legt Newey dit uit: "De periode waarin we konden ontwikkelen was eigenlijk best wel kort. We gingen in 2021 langer door met de ontwikkeling van die wagen. Langer dan misschien moest. Hierdoor lag er veel werk op de plank voor de winter."

Basis

Newey en zijn team gingen daarom extra hard aan de slag in de winterstop. Red Bull kende een lastige start van het seizoen met meerdere uitvalbeurten maar daarna begon de enorme dominantie. Newey haalde dan ook redelijk opgelucht adem: "We probeerden te focussen op de basis van de auto voor dit jaar en we hoopten dat het ons ontwikkelingspotentieel zou geven om hem te verfijnen. Het pakte gelukkig ook zo uit."