De 22 Formule 1-coureurs van 2022: George Russell, twee stappen voorwaarts

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel negentien: George Russell, die dankzij Mercedes volgende stappen voorwaarts kon zetten met het veroveren van zijn eerste poleposition en het winnen van zijn eerste Grand Prix .

George Russell (Groot-Brittannië, 15 februari 1998)

Eindklassering 2022: vierde

Aantal WK-punten: 275

Aantal overwinningen: 1 (Brazilië)

Aantal podiumplaatsen: 8

Aantal polepositions: 2

Aantal snelste raceronden: 4

Onderling kwalificatieduel met Lewis Hamilton: 9-13

Het Formule 1-seizoen 2022 van George Russell

Natuurlijk was George Russell het oneens met de beslissingen van toenmalig racedirecteur Michael Masi, toen de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi van ruim een jaar geleden er net op zat. Russell zou immers zijn Williams-zitje – een stoel die hij liefst drie jaar lang warm moest houden – verruilen voor eentje van Mercedes-makelij. Als hij zijn nieuwe teammaat niet naar de mond zou praten, zou dat een vreemde entree opleveren.

Maar waar velen dachten dat Russell vriendelijk doch dringend door Mercedes zou worden gesommeerd om het, zeker in de beginfase van het nieuwe seizoen, rustig aan te doen wat betreft aanvallen op Lewis Hamilton, kwam bedrogen uit. Russell bood zijn superstercollega direct flink tegengas. Sterker nog: het was niet Hamilton, maar Russell die de zilverpijlen in de moeilijke eerste fase van het jaar bij de hand nam.

Culminatie van zijn tomeloze inzet vormde de prachtige poleposition voor de Hongaarse Grand Prix, een startplaats waarvandaan hij overigens lijdzaam moest toezien hoe Max Verstappen én teammaat Hamilton hem in de race overklasten. Die eerste overwinning, die al sinds de fabuleuze invalbeurt op het buitenbaantje van Sakhir in 2020 in het verschiet lag, liet nog even iets langer op zich wachten.

Toch is er een aanmerking op Russells eerste volledige jaar in de zilverkleurige wagen van Mercedes. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Britse twintiger toch wel ietwat gevoelig bleek voor ongelukjes en incidentjes – precies zoals zijn criticasters al voorspelden. Russellfans beweerden dat zijn botsgevoeligheid in het verleden een optelsom van het rondworstelen met ondermaats materiaal was, maar ook in de Mercedes plaatste de getalenteerde Brit zijn bolide iets te vaak tegen die van een concurrent.

Alles werd echter met de mantel der liefde bedekt dankzij dat puike tweede weekend van november. Op het Autodromo José Carlos Pace tussen de meren in São Paulo reed Russell naar overwinningen in zowel de sprintrace als het hoofdgerecht op zondag. Sindsdien prijkt zijn naam op de eeuwige ranglijst der Formule 1-winnaars en het is niet de vraag óf er meer racewinsten bij komen, maar hoeveel.

Het plan van George Russell voor het seizoen 2023

Dat hij snel is, mag inmiddels duidelijk zijn. Dat hij op een goede dag Hamilton kan verslaan, is ook gebleken. Rest de vraag: is Russell kampioensmateriaal? Met de juiste Formule 1-bolide zal hij dat absoluut zijn. Iedere coureur moet even zijn draai vinden zodra hij eenmaal over titelwinnend materiaal beschikt, maar Russell is een blijvertje in de voorste regionen.

Zelf heeft hij het al uitgesproken en ook teambaas Toto Wolff is er – al jaren – van overtuigd: Russell wil in het Formule 1-seizoen 2023 vechten voor het hoogst haalbare. Met een sterk verbeterde auto, zijn allereerste Grand Prix-overwinning en een hongerige teammaat in de persoon van Hamilton zou Russell volgend jaar zomaar die volgende stap voorwaarts kunnen zetten.