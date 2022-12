De Vries krijgt het druk: "Voor testdagen al 3000 kilometer gereden"

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur rijdt vanaf 2023 voor het team van AlphaTauri. De Italiaanse renstal doe er alles aan om De Vries voor te bereiden op zijn eerste seizoen, Franz Tost en zijn manschappen hebben een plan gemaakt.

De Vries fungeerde dit seizoen als reservecoureur van het team van Mercedes, tevens verving hij in Italië de zieke Alexander Albon bij het team van Williams. De Friese coureur maakte veel indruk en hij werd beloond met een stoeltje bij AlphaTauri voor 2023, in Abu Dhabi nam hij de post season test voor zijn rekening voor het team.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost was in Abu Dhabi enorm onder de indruk van De Vries. Tost laat weten dat dit zeker niet de laatste test is voor de Nederlander. Bij Speedweek spreekt Tost zich uit: "Nyck heeft een heel goede test gereden in Abu Dhabi en de feedback was ontzettend goed. We zullen ervoor zorgen dat hij volledig voorbereid is. We hebben nog twee bandentests en een privétest voordat de testdagen beginnen. Tegen die tijd hebben we al 3000, 4000 kilometer afgelegd. Dat moet zeker wel voldoende zijn."