McLaren vestigt hoop op nieuwe windtunnel

Het Formule 1-team van McLaren zit momenteel in een lastige positie. Het Britse team eindigde op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, vlak achter concurrent Alpine. Om het gat tussen de achtervolgers en de drie topteams van Red Bull, Mercedes en Ferrari dicht te rijden, vereist veel werk. McLaren vestigt veel hoop op de komst van haar nieuwe windtunnel en simulator, die naar verwachting in 2023 opgeleverd zullen worden.

"Het doel voor volgend jaar is duidelijk", begint teammanager Andreas Seidl. "We willen opnieuw een stap zetten in alle gebieden van het team. Dus niet alleen met de auto, maar simpelweg als een team zijnde in alle aspecten een stap maken. Aan de andere kant moet ik realistisch zijn als ik kijk naar waar we als team staan. Ik weet dat we momenteel een aantal tekortkomingen hebben, bijvoorbeeld aan de kant van onze infrastructuur, vooral in vergelijking met de teams die boven ons staan."

Ondanks dat het team nog even zal moeten wachten tot de nieuwe windtunnel en simulator klaar voor gebruik zijn, meent Seidl dat zijn team niet stil mag blijven staan. "We zijn een reis aan het maken. We weten precies wat we moeten doen om als team de volgende stappen te zetten. Aan de andere kant weten we dat dit veel tijd kost. Het positieve is dat we weten dat straks veel dingen op hun plek zullen vallen die ervoor gaan zorgen dat we de komende jaren de laatste stap (naar de top) kunnen maken. We moeten de continuïteit in het team vast blijven houden."

McLaren CEO Zak Brown blijft geduldig over de situatie en weet dat zijn team moet wachten tot hun eigen windtunnel klaar is; momenteel gebruikt het team een windtunnel van Toyota. "De windtunnel die we momenteel gebruiken komt op bepaalde technologische aspecten tekort. Het is een aero spelletje. Op het gebied van grip is de hitte nou niet bepaald onze vriend. Als we kijken naar wat de huidige windtunnel niet kan, weten we wat het probleem is. We kunnen de problemen niet echt tackelen totdat we betere technologie hebben."