Wolff wil ogen niet sluiten voor slechte mensenrechtensituaties

Momenteel wordt het WK voetbal gehouden in Qatar. Het toernooi krijgt veel kritiek vanwege de slechte mensenrechtensituatie in het land. Ook de Formule 1 reist met enige regelmaat af naar landen waar de mensenrechtensituatie niet goed is, Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de sport zich niet kan verstoppen.

De Formule 1 reist al jarenlang af naar landen waar de rechten voor bijvoorbeeld homoseksuelen niet bepaald goed zijn. Dit jaar reed men onder andere in Bahrein, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. De kritiek op de koningsklasse van de autosport is dan ook groot en men vraagt zich af of de sport hier wel moet racen. Er vinden vaak kleine vormen van protest plaats, zoals het dragen van regenbooghelmen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoort en leest de kritiek ook. De Oostenrijker is van mening dat de sport de ogen niet moet sluiten. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik ben nog steeds van mening dat de spotlights op een land gericht worden als ze zo'n groot sportevenement binnenslepen. Ik denk dat het voor verandering kan zorgen want zaken kunnen dan niet meer verborgen worden. Dat is denk ik het positieve waar een sport voor kan zorgen, dat dingen worden aangepakt."