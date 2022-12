De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Valtteri Bottas, een ijzersterk begin

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel dertien: Valtteri Bottas, die ijzersterk begon maar ver wegzakte.

Valtteri Bottas (Finland, 28 augustus 1989)

Eindklassering 2022: tiende

Aantal WK-punten: 49

Beste klassering: 5e (Emilia-Romagna)

Beste startplaats: 5e (Miami)

Onderling kwalificatieduel met Guanyu Zhou: 14-8

Het Formule 1-seizoen 2022 van Valtteri Bottas

Van alle tweeëntwintig deelnemers aan het Formule 1-seizoen 2022 heeft Valtteri Bottas mogelijk het vreemdste seizoenverloop meegemaakt. De Finse coureur, overgekomen van Mercedes, scoorde in de eerste seizoenshelft namens zijn nieuwe werkgever aan de lopende band. Na de zomerstop kwam de klad er echter in, mede vanwege de foutieve interpretatie die Alfa Romeo maakte omwille van de meest recente technische decreten.

Het begin was ijzersterk, magnifiek zelfs. Liefhebbers konden het grinniken niet onderdrukken nadat de uitslag van de allereerste kwalificatie van het nieuwe seizoen verscheen. Bottas reed nota bene sneller rond dan de man waaraan hij zijn Mercedes-stoeltje had moeten opgeven, terwijl George Russells nieuwe (en Bottas’ oude) teammaat Lewis Hamilton ternauwernood zijn witrode rivaal voor wist te blijven.

In de beginfase van het jaar verzamelde Bottas punten zoals een klein kind op jacht is naar Panini-voetbalstickertjes: bij elke mogelijkheid stak de Fin zijn neus aan het venster en iedere keer dat de concurrentie een steek liet vallen, kwam Bottas als volleerd stofzuiger de kruimels opzuigen. Een opsomming: zesde in Bahrein, uitgevallen vanaf een zevende stek in Saudi-Arabië, achtste in Australië, vijfde op Imola, zevende in Miami, zesde in Spanje, negende in Baku en zevende in Canada.

Met 46 WK-punten bezette Bottas na negen wedstrijden een keurige achtste plek in de tussenstand en dat hij uiteindelijk tiende is geworden, is een godswonder. In het restant van het Formule 1-seizoen – dertien wedstrijden – scoorde de tienvoudig Grand Prix-winnaar, die tijdens de wedstrijd in Abu Dhabi zijn 200ste Formule 1-race reed, slechts drie schamele puntjes. Een tiende plaats in Mexico werd opgevolgd door een negende stek bij de Braziliaanse Grand Prix.

Onder de streep heeft Bottas een voldoende gescoord: zijn overstap ging geruisloos, de prestaties in de eerste seizoenshelft maken veel goed voor het verdere verloop van het jaar. Immers, als iemand het weet is het Bottas wel: je bent zo goed als de wagen onder je achterste.

Het plan van Valtteri Bottas voor het seizoen 2023

Voor de eerste keer in zijn Formule 1-loopbaan beschikt Bottas over een meerjarig contract en dus mag de 33-jarige Fin ook volgend jaar zijn opwachting maken in het witrood van Alfa Romeo. Welke kant het opgaat, moet nog blijken – Bottas heeft nu de invloed om de wagen naar zijn hand te zetten en bovendien, om die 200 Grands Prix aan ervaring te laten gelden omtrent het ontwerp van het volgende seizoen.

Aan die tien Grand Prix-zeges zal hoogstwaarschijnlijk niet zeer spoedig een elfde worden toegevoegd, maar aangezien Audi meekijkt zal Bottas er alles aan gelegen zijn om het komende jaar wederom positief in het daglicht te komen.