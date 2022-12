Newey geeft duidelijkheid: "Blijven ons huidige concept doorontwikkelen"

Het team van Red Bull Racing kwam dit seizoen zeer sterk voor de dag. De Oostenrijkse renstal werd wereldkampioen met Max Verstappen en pakte tevens de constructeurstitel. Adrian Newey laat weten dat Red Bull het huidige concept gaat doorontwikkelen, dit is volgens hem echter geen garantie voor succes.

Red Bull Racing rekende dit seizoen op vrij simpele wijze af met de concurrentie. In de eerste paar races van het seizoen leek Ferrari nog sterker maar al snel liet Red Bull zien wat ze waard zijn. Al in Japan prolongeerde Verstappen zijn wereldtitel en tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Austin stelde de Nederlander de constructeurstitel veilig voor zijn team.

Doorontwikkelen

Red Bulls topontwerper Adrian Newey is al lang en breed begonnen met de wagen voor volgend seizoen. De Brit laat aan het Duitse Auto, Motor und Sport weten hoe de zaken er voor 2023 voorstaan: "We blijven ons huidige concept gewoon doorontwikkelen. Dit omdat we dit concept het beste kennen. Ik durf niet te zeggen dat onze manier de beste manier is. Het is echter goed mogelijk dat een ander team met een beter idee op de proppen komt."

Potentie

Het concept van dit jaar was zeer succesvol en schonk Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez zeer veel zeges. Verstappen verbrak zelfs het record van de meeste zeges in één seizoen. Newey: "We weten nog niet waar we tegenaan zullen lopen bij het doorontwikkelen van onze concepten. Misschien heeft een ander team veel meer potentie zitten in hun concept en komt dat er nu nog niet helemaal uit."