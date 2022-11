Mercedes eert legende en benoemt toegangsstraat naar Niki Lauda

Het Formule 1-kamp van Mercedes heeft via een bijzondere actie Niki Lauda geëerd. De Duitse renstal heeft de straat dat naar haar hoofdkwartier leid omgedoopt tot “Lauda Drive”. Mercedes kreeg toestemming van zowel Lauda’s familie als de lokale autoriteiten om zijn nalatenschap via deze manier te herinneren.

Niki Lauda was tussen 2012 en zijn overlijden in 2019 een belangrijk onderdeel van het team van Mercedes. Teambaas van het Formule 1-team Toto Wolff onthulde afgelopen dinsdag het kersverse straatbord genaamd “Lauda Drive” voor de ogen van een groep Mercedesmedewerkers. Wolff beschrijft de gelegenheid als ‘een hele eer’.

“Het is een eer om Lauda Drive officieel te mogen onthullen en het was mooi om te zien dat zoveel teamleden bij elkaar kwamen om de actie te mogen meemaken. Onze speciale vriend en collega Niki zou helemaal niet willen dat we het (de onthulling) zo groot maken, maar hij zou tegelijkertijd trots zijn dat deze straat naar hem vernoemd is. Het was voor ons allen een privilege om naast en met hem te mogen werken en ik heb het geluk dat ik hem één van mijn beste vrienden mag noemen.”

The road at the heart of our home in Brackley has been renamed 'Lauda Drive', continuing Niki's legacy for many years to come. 🙏 pic.twitter.com/kxQDQsMMql