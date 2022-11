Verstappen krijgt hoogste rating in officiële F1-game

Aangezien het huidige Formule 1-seizoen er weer opzit, kan men gaan terugblikken op het seizoen. Ook game-ontwikkelaar EA Sports doet dat. Aangezien men de officiële Formule 1-game maakt betekent dit dat de definitieve rankings van de Formule 1-coureurs bekend zijn gemaakt.

Sinds de game F1 22 eerder dit jaar werd uitgebracht zijn de ratings van de twintig coureurs meerdere keren aangepast. Nu het seizoen erop zit, zijn de uiteindelijke ratings bekend. Wereldkampioen Max Verstappen is weinig verrassend uitgeroepen tot de beste coureur in de game. De Nederlandse coureur krijgt een rating van 95 en houdt daarmee Lewis Hamilton (93), Charles Leclerc (91) en George Russell (91) achter zich.

