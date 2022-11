Briatore verwacht veel van Aston Martin-transfer Alonso: "Fernando is een rottweiler"

Fernando Alonso rijdt aankomend seizoen voor het team van Aston Martin. De Spanjaard stapt over van Alpine naar Aston Martin en dat zorgde voor veel verbazing. Alonso zit vol ambitie en ook zijn voormalige teambaas Flavio Briatore verwacht zeer veel van de opvallende move.

Alonso zorgde deze zomer voor de nodige verbazing. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kondigde aan dat hij Alpine na dit jaar gaat verlaten en dat hij Sebastian Vettel gaat opvolgen bij Aston Martin. Afgelopen week stapte Alonso voor het eerst in een Aston Martin-bolide tijdens de post season test in Abu Dhabi, na afloop was hij zeer enthousiast.

Rottweiler

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore denkt dat zijn voormalige topcoureur Alonso een goede keuze heeft gemaakt. De flamboyante Italiaan verwacht veel van 2023 en bij DAZN spreekt hij zich erover uit: "Fernando is een echte rottweiler en een rottweiler stapt zonder problemen over naar Aston Martin. Hij gaat een geweldig seizoen meemaken, of beter gezegd twee seizoenen."

Formule 1

Briatore is tevens van mening dat Alonso onderdeel is van een sport die steeds beter voor de dag komt. De uitgesproken Italiaan geniet van de koningsklasse van de autosport: "De Formule 1 is echt fantastisch. Als je dit bekijkt vanuit het oogpunt van de media, dan is het heel erg sterk. Het publiek koopt ook altijd de kaartjes. Het is tegenwoordig echt een enorm succesnummer."