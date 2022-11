Mercedes-rijders begonnen W13 steeds meer te haten door 'bruinvissen'

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell begonnen de W13 steeds meer te 'haten' vanwege poirposing en het onvoorspelbare gedrag van de Silberpfeile. Dat zeiden de Britse rijders tijdens een terugblik over 2022 in een officiële video van het Duitse merk.

De bolide van Mercedes was vanaf begin af aan niet snel genoeg om mee te dingen voor het wereldkampioenschap. Met name het gestuiter en de bijbehorende fysieke ongemakken ter gevolg, leidde er toe dat Hamilton en Russell steeds minder plezier hadden in het besturen van de wagen.

"Heb je door het jaar heen geleerd om de auto gewoon te haten?", vroeg de zevenvoudig kampioen hardop in gesprek met zijn jongere teamgenoot. "Er waren absoluut momenten waarop je dat verdomde ding gewoon haatte omdat het niet deed wat je wilde dat het deed", vervolgde Lewis. "En het stuiteren - je werd het stuiteren gewoon beu", concludeerde de Brit.

Russell was het ermee eens dat het erg moeilijk was om met het stuiteren om te gaan. "Er was een tijd dat ik me niet meer kon herinneren hoe het was om in een auto te rijden die niet stuiterde", zei hij. "Ik denk dat de eerste race die we deden, het misschien Barcelona was, dat was de eerste keer dat we niet stuiterden. "Ik had zoiets van, wat is dit?" concludeerde hij.