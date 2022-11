Wolff vond 2021 erger dan 2022: "We hadden er toen geen controle over"

Het team van Mercedes kende dit jaar een zeer teleurstellend seizoen. De Duitse renstal won met George Russell slechts één Grand Prix en Lewis Hamilton won voor het eerst in zijn loopbaan geen race. Toch is teambaas Toto Wolff van mening dat het vorige seizoen zwaarder was.

Het team van Mercedes wilde dit jaar terugslaan nadat Hamilton vorig seizoen in de allerlaatste ronde de wereldtitel verspilde aan Max Verstappen. De plannen om sportieve wraak te nemen konden al snel de koelkast in nadat men erachter kwam dat de wagen kampte met zeer veel kinderziektes. Hamilton en Russell hadden het vooral in de eerste seizoenshelft zeer zwaar.

2021

Mercedes-teambaas Toto Wolff had het vorig seizoen echter veel zwaarder dan dit jaar. De veelbesproken Oostenrijkse teambaas is daar eerlijk over bij de internationale media: "Vorig jaar was zonder enige twijfel erger. Toen eindigde het seizoen in een paar seconden. We wisten dat dit het was, we hadden er toen geen controle over en toen verloor ikzelf ook de controle."

Controle verliezen

De beelden van de woede-uitbarstingen van Wolff tijdens de seizoensfinale in 2021 gaan nog steeds het internet over. De Oostenrijker zag daarin een wezenlijk verschil met dit jaar: "Het verliezen van de controle overkwam mij voor het eerst sinds ik een kind was. Het ging compleet tegen mijn normen en waarden in. Dit jaar waren we at minder heftig met alle emoties. We wisten vanaf het begin dat onze auto niet goed genoeg was en we konden die pijn al langzaam verwerken."