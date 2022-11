Ocon tevreden over 2022: "Boven Alonso eindigen voelt goed"

Alpine-coureur Esteban Ocon is in het rijderskampioenschap van de Formule 1 boven teamgenoot Fernando Alonso geëindigd. Tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen kwam Ocon als zevende over de finishstreep, terwijl zijn teamgenoot voor de zesde keer dit jaar de race vroegtijdig moest staken. Ocon meent tevreden te zijn met het behaalde resultaat en prijst Alonso voor zijn samenwerking gedurende de afgelopen twee jaren bij Alpine.

Met de laatste Grand Prix van 2022 reeds achter de rug meent Ocon voldaan te zijn met een hogere finish in het rijderskampioenschap dan zijn teamgenoot bij Alpine. Alonso viel in de Grand Prix van Abu Dhabi vanwege technische mankementen opnieuw uit terwijl Ocon als zevende over de finishstreep reed. Ocon zegt 'tevreden' te zijn dat hij boven teamgenoot Alonso is geëindigd.

"Hij is een ontzettend snelle coureur", deelt Ocon zijn mening over de tweevoudig wereldkampioen die vanaf volgend seizoen de overstap maakt naar Aston Martin. "Het was duidelijk dat ik mijzelf zoveel mogelijk moest verbeteren om hem te verslaan, het voelt goed dat ik uiteindelijk boven hem heb weten te eindigen."

In de blijdschap van het gewonnen onderlinge duel kijkt de Fransman met eenzelfde tevredenheid terug op hoe het afgelopen seizoen voor hem en zijn team verlopen is. "We hebben alle doelen van dit jaar behaald. We zijn als vierde in het constructeursklassement gefinisht, godzijdank. Ik heb dit weekend meer dan tweeënhalf kilogram verloren puur vanwege de stress en om gefocust te blijven op een puntenscore. Je kunt dan ook stellen dat ik heel tevreden ben over niet alleen mijn eigen prestaties, maar ook die van het team. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog dichter bij de top komen", sluit Ocon af.