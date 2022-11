Marko vond dat Perez het zelf verprutste: "Het had spannender kunnen zijn"

Het team van Red Bull Racing sloot het seizoen in Abu Dhabi af met een hoogtepunt. Wereldkampioen Max Verstappen schreef de race op vrij eenvoudige wijze op zijn naam en greep zijn vijftiende zege. Toch was Helmut Marko niet geheel tevreden, Sergio Perez verloor immers de strijd om de twee plaats in het wereldkampioenschap.

Perez moest op het circuit van Yas Marina voor zijn rivaal Charles Leclerc eindigen. Geruime tijd leek het erop dat dit kon gaan lukken maar Leclerc profiteerde van de verschillende strategieën. Bij Ferrari koos men namelijk voor een eenstopper terwijl men bij Red Bull voor een tweestopper koos voor Perez.

Tevreden

Teamadviseur Helmut Marko was na afloop wel tevreden met het algehele resultaat van het seizoen. De ervaren Oostenrijker sprak zich erover uit bij de internationale media: "Of ik tevreden ben met zo'n seizoen? Zeventien zeges en allebei de titels? Dan moet je eigenlijk meer dan tevreden zijn. De tweestopper was de juiste keuze bij Perez. Wat ons verraste was dat Ferrari veel beter was dan verwacht op het gebied van bandenslijtage. Sainz heeft zich aan onze voorspellingen gehouden. Leclerc niet!"

Krap

Marko was van mening dat Perez zelf schuldig was aan het mislopen van de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Marko legt die redenering uit: "Het was uiteindelijk heel erg krap. Perez maakte een fout in de eerste fase van de race. Hij pushte te hard met zijn banden we moesten hem eerder binnen halen dan gepland. Later probeerde hij nog Hamilton in te halen maar hij werd meteen teruggepakt. Dat kostte hem 1,3 seconden. Het had spannender kunnen zijn!"