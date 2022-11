Vettel neemt afscheid: "Ik heb genoten van deze race"

Sebastian Vettel reed vandaag zijn laatste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Een loopbaan waarin Vettel vier keer wereldkampioen werd, records brak en de harten stal van veel fans kwam tot een einde. Na afloop kreeg hij een staande ovatie van het publiek, de fans thuis en de top drie.

Vettel reed een redelijk sterke afscheidsrace. De Duitse Aston Martin-coureur vocht een aantal mooie gevechten uit met onder andere Carlos Sainz en Esteban Ocon. Vettel liet zijn team weten dat hij niet geheel tevreden was met de strategie maar hij hield het hoofd koel en eindigde zijn laatste race in de top tien.

Racemodus

Vettel bedankte direct na de finish zijn team en zwaaide uitgebreid naar het aanwezige publiek. Vettel draaide daarna het rechte stuk op voor een paar donuts. Hij verscheen ook voor de microfoon van interviewer van dienst Jenson Button: "Je weet hoe het gaat, ik had gehoopt op een paar puntjes meer. Ik heb genoten van de race. De warm-up naar deze race was een beetje anders! Maar toen de lichten uitgingen ging de racemodus aan."

Strategie

Ook in zijn laatste race bleef Vettel zich bemoeien met de strategie. Aston Martin koos voor een eenstopper en daar was Vettel het niet mee eens. De Duitser bleef competitief tot het einde. "Vandaag hadden we niet de beste strategie uitgekozen. Ik denk dat het best jammer is want we hadden het kampioenschap voor ons kunnen omdraaien. Over het algemeen was het een grote dag en wil ik iedereen bedanken voor de support!"