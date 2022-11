Leclerc kan leven met P3: "Gaat zeker close worden met Checo"

Charles Leclerc toonde zich dit seizoen veelvuldig een echt kwalificatiebeest. De Monegaskische Ferrari-coureur pakte in Abu Dhabi echter geen pole position. Leclerc reed slechts de derde tijd en zal morgen vol de aanval moeten openen op de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez.

Leclerc oogde een beetje langzamer dan voorheen voorafgaand de kwalificatie. In de derde vrije training klaagde de Monegask nog over probleempjes met zijn krachtbron, in de kwalificatie leken deze echter verleden tijd te zijn. Leclerc mengde zich in de strijd om de pole position maar het mocht uiteindelijk niet zo zijn, de derde tijd was alles wat hij kon doen.

Na afloop leek het erop dat Leclerc vooral vrede had met zijn lot. De Monegask stak dat ook niet onder stoelen of banken toen hij zich meldde voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Ik veremde mij in de bochten zes en zeven, maar dit is wel de plaats die wij vandaag verdienen. De Red Bulls waren echt sterker maar we bevinden ons voor morgen nog steeds in een goede positie. Het gaat zeker weten close worden met Checo."