Horner geeft Ricciardo geen garantie op racezitje

Het lijkt er sterk op dat Daniel Ricciardo aankomend seizoen zal gaan fungeren als derde coureur bij het team van Red Bull Racing. Helmut Marko bevestigde dat gisteren waarna hij al snel terugkrabbelde. Christian Horner maakt duidelijk dat Ricciardo niet hoeft te rekenen op een snelle promotie.

Ricciardo moest zoeken naar een nieuwe uitdaging aangezien zijn contract bij McLaren na dit seizoen wordt ontbonden. De Australische coureur wordt al geruime tijd in verband gebracht met een reserverol en de woorden van Marko leken dat gisteren te bevestigen. Er is echter nog niets getekend en dat laat men bij Red Bull Racing nogal duidelijk weten.

Ricciardo gaf eerder al aan dat hij de ambitie heeft om snel weer terug te keren op de grid. Bij Red Bull hoeft hij niet op snelle promotie te rekenen. Teambaas Christian Horner is daar nogal duidelijk over bij de internationale media: "Nee, nee! Checo heeft een contract voor de komende jaren en de samenwerking met Max heeft ons fenomenale dingen opgeleverd. We zijn nog in de race voor een 1-2tje en we hebben voor het eerst in acht jaar tijd de constructeurstitel gepakt. Dit is een fenomenale prestatie en dat hebben we te danken aan beide coureurs."