Marko bevestigt komst Ricciardo als derde rijder 2023

Daniel Ricciardo is volgend seizoen de derde rijder bij het team van Red Bull Racing, zo heeft Helmut Marko zojuist bevestigd bij de Duitse tak van Sky Sports. De deal hing al geruime tijd in de lucht maar Marko heeft het nu dus bevestigd, Red Bull heeft nog niet gereageerd.

Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht. Ricciardo zelf liet al weten dat zijn toekomstplannen er goed uit zagen. De Australiër rijdt dit seizoen voor het team van McLaren, zijn contract wordt na dit seizoen echter ontbonden waardoor hij zonder zitje zit voor komend seizoen. Nu Marko de komst van Ricciardo heeft bevestigd, zijn de toekomstplannen van de Australiër helder.

Marko werd na de eerste vrije training in Abu Dhabi gevraagd naar de komst van Ricciardo door de Duitse tak van Sky Sports. Hij bevestigde de verhalen en dat betekent dat Ricciardo dus weer terugkeert op het oude nest. De Australiër racete van 2014 tot en met 2018 voor het team van Red Bull Racing. Het is nog maar de vraag hoe vaak Ricciardo aankomend jaar plaats mag nemen in de cockpit. Red Bull liet eerder immers al weten dat Liam Lawson aankomend jaar de reservecoureur is.