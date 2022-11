Sainz wil straffen zien voor veroorzaken rode vlag in kwalificatie

De geruchten over een mogelijke opzettelijke crash van Sergio Perez in de kwalificatie in Monaco gingen afgelopen week veelvuldig rond. De geruchten staken de kop op na de teamorder-weigering van Max Verstappen in Brazilië. Perez ontkent de opzet en volgens Carlos Sainz moet er een regel komen die coureurs straft als ze een rode vlag veroorzaken in de kwalificatie.

Volgens meerdere geruchten weigerde Verstappen afgelopen weekend in Sao Paulo om Perez te laten passeren omdat de Mexicaan opzettelijk was gecrasht in de Monegaskische kwalificatie. Perez verwees de verhalen naar de prullenbak en volgens hem zijn de geruchten allemaal onzin. Door de crash van Perez kon Verstappen zich niet verbeteren en klapte Carlos Sainz op de gecrashte Red Bull.

De Spaanse Ferrari-coureur is van mening dat er meer regels moeten komen omtrent het veroorzaken van een crash in de kwalificatie. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Zonder een oordeel te vellen over of het bewust was of niet, denk ik dat alle coureurs een regel willen waarbij er iets gedaan kan worden als een rode of gele vlag veroorzaakt. Of het bewust is of niet, je benadeelt de anderen, je moet er een straf voor krijgen. Als dat er niet is, dan gaan we er allemaal mee spelen. Ik heb dat in de afgelopen jaren gezien, vaker nog dan men in de media zegt."