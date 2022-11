Red Bull trekt boetekleed aan: "Als team hebben we fouten gemaakt in Brazilië"

Het team van Red Bull Racing heeft aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi gereageerd op de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Brazilië. De Oostenrijkse renstal liet in een statement weten dat ze fouten hebben gemaakt bij de teamorder richting Max Verstappen in Sao Paulo.

In Brazilië haalde Verstappen zijn teamgenoot Sergio Perez in na de tweede Safety Car-fase. De Nederlander kreeg daarna in de slotfase het verzoek om Perez erlangs te laten, de Mexicaan kan immers nog tweede worden in het wereldkampioenschap. Verstappen weigerde en gaf aan dat hij hiervoor zo zijn redenen had. Een nieuwe storm was hierdoor geboren.

Fouten

Red Bull kijkt in een statement terug op de gebeurtenissen. De Oostenrijkse renstal trekt het boetekleed aan en ze zijn duidelijk: "Als team hebben we wat fouten gemaakt in Brazilië. We hadden de situatie van de laatste ronde voorafgaand de race niet ingebeeld en we hebben er geen strategie voor besproken. Jammer genoeg werd Max pas in de laatste bocht gevraagd om de positie op te geven, hij kreeg jammer genoeg niet de benodigde informatie. Dit bracht Max, hij is altijd een echte en eerlijke teamplayer, in een lastige situatie. Dat was niet onze intentie."

Geaccepteerd

Verstappen en Perez spraken zich na de race allebei uit over de situatie in zowel de media als over de boordradio. Verstappen sprak ook met zijn team: "Na de race heeft Max open en eerlijk gesproken waardoor beide coureurs hun onderlinge problemen en zorgen hebben kunnen uitpraten. Het team heeft de redenatie van Max geaccepteerd. Het gesprek was persoonlijk binnen het team en er zal ook niets meer over worden gezegd."

Toxische reacties

De situatie in Brazilië zorgde voor de nodig consternatie op de sociale media. Red Bull zag een grote hoeveelheid toxische reacties binnenstromen. In het statement spreken ze zich hier dan ook zeer fel over uit. Men geeft aan dat hier geen plaats voor is binnen de sport. Red Bull wil dat de sport een safe space is waar iedereen zich thuis kan voelen.