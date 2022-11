Goed resultaat Schumacher maakte niet uit in 2023-keuze Steiner

Vandaag werd bekend dat het team van Haas na dit seizoen afscheid neemt van Mick Schumacher. De jonge Duitser wordt in 2023 vervangen door Nico Hülkenberg. Teambaas Günther Steiner laat doorschemeren dat deze beslissing al geruime tijd geleden genomen is en dat een goed resultaat niets zou veranderen.

Schumacher is niet bepaald bezig met het sterkste seizoen en de Duitser moest dan ook al geruime tijd vrezen voor zijn zitje bij het Amerikaanse team. Vanochtend bevestigde Haas de komst van Hülkenberg en het vertrek van Schumacher. De beslissing was al veel eerder genomen en voor weinigen kwam deze aankondiging als een verrassing.

Pole

Een goed resultaat van Schumacher in Brazilië had daar geen verandering in gebracht. Als Schumacher in plaats van Kevin Magnussen de pole had gepakt was nog steeds dezelfde keuze genomen. Teambaas Günther Steiner is daar helder over bij Autosport: "Dat zou niets hebben veranderd. Je kan deze keuze niet maken op basis van een emotioneel resultaat in een kwalificatie of een race. Dat zou fout zijn, fout voor beide kanten."

Crashes

Schumacher maakte dit seizoen veelvuldig fouten en dat resulteerde in meerdere harde crashes. Steiner ontkent niet dat dit meewoog in zijn beslissing: "Dat was er wel onderdeel van. Je kan alleen niet zeggen dat we dit doen omdat hij crashte. Ik probeer het niet goed te praten maar je kan zien hoeveel invloed zijn goede resultaten hebben gehad. Zijn resultaten in Oostenrijk en Silverstone waren heel goed."