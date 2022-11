McLaren rijdt seizoensfinale met speciale livery

Het team van McLaren rijdt aankomend weekend in Abu Dhabi met een bijzondere kleurstelling tijdens de seizoensfinale. De Britse renstal slaat de handen ineen met sponsor Vuse en kunstenares Anna Tangles. De wagens van Lando Norris en Daniel Ricciardo zien er dan ook kunstig uit.

De wagens van Norris en Ricciardo zijn nog wel gewoon oranje en blauw van kleur. Tangles heeft de livery echter aangepast aan de hand van de voor haar gebruikelijke lijnen. De sidepods en de voorvleugels van de wagens zijn voorzien van dit bijzondere ontwerp. Eerder reed McLaren dit seizoen al in Singapore en Japan met een bijzonder design, ook vorig seizoen sloot men het jaar af met een opvallende livery.

