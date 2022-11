Häkkinen verwacht veel van Russell: "Eerste zege van velen"

George Russell won afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. De zege van de Britse coureur was eveneens de eerste zege van Mercedes in 2022. Russell reed een redelijk dominante race en daarmee maakte hij veel indruk. Mika Häkkinen denkt dat er nog veel meer zeges gaan volgen.

Russell is bezig met een sterk eerste seizoen als fulltime Mercedes-coureur. De Brit weet dat zijn team bezig is met een lastig seizoen maar hij toonde dit jaar vooral zijn consistentie. Russell eindigde vrijwel elke Grand Prix in de top vijf en zijn zege in Brazilië was de kroon op zijn seizoen. Hij reed in Sao Paulo een sterk weekend, hij kwalificeerde zich immers ook als derde en op zaterdag won hij de sprint.

Motivatie

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen genoot van de race van Russell. De Fin zag een machtige race van de jonge Mercedes-coureur. Häkkinen denkt dan ook dat het zeker niet gaan blijven bij deze ene zege. In zijn column voor Unibet spreekt Häkkinen zich uit: "Deze overwinning voelt als de eerste van velen. Hij bevindt zich nu al op het beste moment van zijn loopbaan. Hij is nog maar 24 en hij is tevens onwijs gemotiveerd."

Häkkinen denkt dat Russells voorgaande jaren in dienst van Williams tevens heel leerzaam zijn geweest. Russell debuteerde in 2019 als Mercedes-junior bij het team en maakte sindsdien een grote groei door. Häkkinen: "Bij het team van Williams leerde hij drie jaar lang heel erg veel in een niet zo competitieve auto. Daarnaast won hij ook bijna bij zijn Mercedes-invalbeurt in 2020. Hij moest lang wachten op deze auto maar met het juiste materiaal won hij meteen."