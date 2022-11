Norris hoopt dat stewards meer gaan kijken naar perspectief van de coureurs

Lando Norris werd afgelopen weekend in Brazilië bestraft vanwege een incident met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De twee coureurs raakten elkaar na de eerste herstart en Leclerc raakte daardoor de muur. Norris was het niet eens met zijn straf en hoopt dat er in de toekomst meer naar het oogpunt van de coureurs wordt gekeken.

De stewards gaven Norris in Brazilië een tijdstraf van vijf seconden. Men oordeelde dat de Britse McLaren-coureur de schuldige was in het incident. Vanzelfsprekend was Norris het daar zelf niet mee eens. Hij kon in Sao Paulo de verloren tijd van de tijdstraf niet meer goed maken aangezien hij later uitviel.

Norris is nog steeds van mening dat elke coureur een soortgelijke inhaalactie had ingezet in zijn situatie. Hij hoopt dan ook dat er in de toekomst meer oud-coureurs onderdeel worden van de stewards. Bij The Race spreekt hij zich uit: "Kijken ze alleen naar het incident vanuit het perspectief van een outboard camera en zeggen ze dan wie de crash heeft veroorzaakt of begrijpen ze dit echt. Kijken ze bijvoorbeeld of ik er alles aan heb gedaan om een crash te voorkomen? Er moeten meer coureurs bijkomen die mijn positie of de positie van Charles begrijpen."