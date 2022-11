Ralf Schumacher vermoedt dat Steiner rol speelt bij verwachte F1-exit Mick

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mick Schumacher aankomend seizoen geen Formule 1-stoeltje heeft. Het lijkt er immers op dat Haas gaat kiezen voor Nico Hülkenberg in plaats van Schumacher. Volgens Ralf Schumacher vermoedt dat er op de achtergrond iets anders speelt bij Haas.

Mick Schumacher is bezig met een lastig seizoen. De Duitse coureur is bezig met zijn tweede jaar in de Formule 1 en hij heeft het zeer lastig. In Saoedi-Arabië, Monaco en Japan schreef hij zijn wagen af en zijn teamgenoot Kevin Magnussen komt veel sterker voor de dag. Schumacher beschikt over een aflopend contract bij Haas en het lijkt erop dat deze niet verlengd gaat worden.

Niet positief

Mick Schumachers oom Ralf Schumacher vermoedt dat er op de achtergrond veel meer aan de hand is bij Haas. Oud-coureur Ralf spreekt zich kritisch uit bij het Duitse Sky: "Ik denk niet dat Haas in het voordeel van Schumacher gaat beslissen. Ze hadden dat anders allang gedaan. Ik denk dat de manier waarop Haas met Mick omgaat en de openheid van Günther Steiner, niet per se positief zijn."

Focus

Oom Ralf denkt dat men bij Haas bezig is met het tegenwerken van Mick Schumacher. Volgens de oud-coureur speelt teambaas Steiner daar een belangrijke rol bij: "Mick heeft laten zien dat hij over potentie beschikt. Wat hij ook deed, het team en Steiner waren er nooit tevreden mee. Dat bedrag kan niet worden verklaard door normale normen. Het moet wel iets persoonlijks zijn. Ik denk niet dat Steiner het kan hebben als de focus op iemand anders ligt. Hij wil zelf graag in de voorgrond treden."