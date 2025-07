'Formule 1-loopbaan van Yuki Tsunoda zit erop'

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher neemt de Formule 1-carrière van Yuki Tsunoda onder de loep. De Duister ziet hoe Tsunoda nog steeds niet in de buurt komt van Max Verstappen.

Hij denkt dat Red Bull Tsunoda zomaar eens zijn stoeltje uit kan sturen en dat een stoeltje bij Aston Martin er ook niet in zit. Aston Martin heeft een samenwerking met Honda vanaf 2026, maar een samenwerking tussen Tsunoda en Aston Martin lijkt er niet in te zitten.

Vier Grand Prix

Al vier Grand Prix-weekenden achter elkaar heeft Yuki Tsunoda geen punten behaald in de Red Bull. Momenteel staat hij dan ook zeventiende in het wereldkampioenschap. Teamgenoot Max Verstappen staat ter vergelijking derde.

Volgens Ralf Schumacher is het daarom duidelijk: "Vanuit mijn perspectief is de carrière van Tsunoda voorbij. Hij rijdt gewoon te ver weg en maakt te veel fouten", aldus de analist bij Sky Deutschland. "Hij is heel, heel ver verwijderd van Max Verstappen. Om eerlijk te zijn en in een notendop: als hij de komende races geen grip op krijgt, dan ligt hij er waarschijnlijk al uit bij Red Bull."

Honda

Ook Honda zal niet meer vooraan staan bij de Japanner. Het merk is al jaren de persoonlijke sponsor van Tsunoda, maar een stoeltje zit er niet echt meer in: "Ik denk ook niet dat hij bij Honda vooraan zal staan voor een stoeltje bij Aston Martin", vervolgt Schumacher. Honda is al enige tijd de persoonlijke sponsor van de Japanse coureur.

"Daarom zou ik nu zeggen dat we Tsunoda aan het einde van het jaar niet meer in de Formule 1 zullen zien. Het probleem is dat als je langzaam bent en dingen kapotmaakt, het team snel zijn geduld verliest." Tsunoda heeft in elf races maar tien punten behaald. Dat zijn er 145 minder dan Max Verstappen. Met alleen de punten van Yuki Tsunoda zou Red Bull laatste staan in het constructeurskampioenschap.