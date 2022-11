Formule 1 komt met speciale tentoonstelling in Madrid

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De sport maakt handig gebruik van die hernieuwde populariteit en men verzint allerlei manieren om de fans te betrekken bij de sport. Nu komt de Formule 1 volgend jaar met een nieuw pronkstuk: een tentoonstelling.

De Formule 1 maakte eerder deze week bekend dat men op 24 maart 2023 de deuren opent van een bijzondere F1-tentoonstelling in de Spaanse hoofdstad Madrid. In het hernieuwde IFEMA Madrid zal de tentoonstelling worden opgebouwd en krijgen fans de kans om een bijzondere ervaring te beleven. De tentoonstelling loopt in Madrid dan nog tot en met 16 juli 2023.

De sport heeft de tentoonstelling ontwikkeld met Round Room Live en zal bestaan uit zes ruimtes. De ruimtes zijn gemaakt in samenwerking met artiesten en filmmakers. Volgens het persbericht van de Formule 1 zal de bezoeker 90 minuten lang een bijzondere ervaring beleven. Wat er precies te zien zal zijn is nog onduidelijk maar het lijkt er wel op dat er meerdere historische Formule 1-wagens te zien zullen zijn op de tentoonstelling. Vanaf 1 december gaan de kaartjes in de verkoop.