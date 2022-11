Video: Bottas voorziet Zhou van advies tijdens de race

Het team van Alfa Romeo kende een sterke Braziliaanse Grand Prix. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou konden meevechten in het middenveld en dat resulteerde uiteindelijk in de negende plaats voor Bottas en de puntloze twaalfde plaats voor Zhou. De twee coureurs reden geruime tijd bij elkaar in de buurt en Bottas maakte daar gebruik van.

Uit de onboardbeelden en de boordradio van Bottas blijkt namelijk dat de Finse coureur tijdens de race zijn teamgenoot helpt. Bottas meldt het team op de boordradio dat Zhou in bocht 10 een inhaalactie moet inzetten op Nicholas Latifi. Bottas ziet namelijk dat de Canadees in die bocht nogal vroeg remt.