Alpine kijkt tevreden terug op Brazilië en vergroot afstand naar McLaren

Afgelopen weekend was het ditmaal de beurt aan Alpine om een goed resultaat te behalen terwijl de concurrent met beide auto’s uitviel. Fernando Alonso en Esteban Ocon scoorden respectievelijk een vijfde en achtste plaats, terwijl McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris beiden de race moesten staken. Alonso en Ocon kijken tevreden terug op een goed weekend.

"Een vreemd weekend was het", begint Fernando Alonso in een video op Alpine's Twitterpagina als hij terugkijkt naar afgelopen weekend. Bij de kwalificatie kwam Alonso tekort om een tweede snelle run in Q3 te doen en tijdens de sprintrace kwam hij met teamgenoot Esteban Ocon in aanvaring. Alonso verloor zijn voorvleugel en liep daardoor wat startposities voor de hoofdrace mis. "De punten worden verdeeld op de zondag en ondanks onze sprintrace konden we vandaag het resultaat behalen. Het is een perfecte zondag voor het team, want we finishten in de punten, in tegenstelling tot McLaren die met beide auto’s uitviel. Ik ben blij voor de mensen in mijn team en ga 100% geven in Abu Dhabi", vertelt Alonso tegenover zijn collega van de PR-afdeling.

Net zoals Alonso behaalde ook Ocon een sterk resultaat. De Fransoos had een niet al te beste kwalificatie, maar racete vanaf de zestiende startplek op de zondagmiddag vervolgens terug omhoog naar de achtste plaats. "Het was een geweldige dag voor het team. Veertien punten hebben we behaald, het is een geweldig resultaat. De auto leek te vliegen en ik was in staat om wat mooie inhaalmoves te maken. Ik ben tevreden met hoe de zondag is verlopen. De auto is momenteel sterk en ik voel me lekker achter het stuur", meent Ocon.

Dankzij een behaald puntenaantal van veertien tegenover McLaren’s nul loopt Alpine nóg verder uit in het constructeursklassement. Een voorsprong van negentien punten op McLaren betekent dat de kans groot is voor Alpine om als vierde in het kampioenschap te eindigen.