Marko duidelijk over weigering Verstappen: "Doel van Red Bull is de tweede plaats van Checo"

Max Verstappen zorgde voor de nodige ophef in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix. De Nederlander werd door zijn team Red Bull Racing gevraagd om teamgenoot Sergio Perez te laten passeren, hij weigerde dit echter. Helmut Marko begreep niets van de actie van zijn stercoureur.

Max Verstappen kende een zeer bijzondere race op het circuit van Interlagos. De Nederlandse coureur raakte in de beginfase zijn voormalige rivaal Lewis Hamilton, Verstappen werd bestraft en maakte het in de laatste ronde dus nogmaals te bont. Hij weigerde zijn teamgenoot Perez te laten passeren, de Mexicaan heeft de punten immers hard nodig in de strijd voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Red Bull-adviseur Helmut Marko begreep helemaal niets van de actie van Verstappen. De Oostenrijker ging na afloop in discussie met teambaas Christian Horner en Verstappens manager Raymond Vermeulen. Bij ORF sprak Marko zich uit: "Het doel van Red Bull is om met Checo de tweede plaats in het wereldkampioenschap te pakken. Max moet daarvoor alles doen om hem daarmee te helpen. Dit is alles wat ik hier over wil gaan zeggen."