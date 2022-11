Alpine hekelt onlinehaat na clash tussen Alonso en Ocon

Het team van Alpine beleefde gisteren een zeer ongelukkige sprint in Brazilië. Fernando Alonso en Esteban Ocon raakten elkaar twee keer in de openingsfase. Beide wagens raakten beschadigd en Alonso werd als schuldige aangewezen door de stewards. Alpine ontving veel reacties op de sociale media, ze hekelen de haatreacties.

Alonso moest na de tweede touché de pits opzoeken voor een nieuwe voorvleugel. De Spanjaard was woedende en reageerde nogal fel op de boordradio. Uiteindelijk kreeg hij na afloop van de sessie een tijdstraf van vijf seconden en viel hij daardoor nog verder terug. Ocon zakte op zijn beurt ook door het veld en na afloop vatte zijn wagen zelfs vlam in het parc fermé.

Statement

De clash tussen de twee Alpine-coureurs zorgde na afloop voor de nodige reacties op de sociale media. Alpine hekelde de toxische toon van veel reacties. In een statement spraken ze zich fel uit tegen de haatreacties: "Wat er ook op de baan gebeurt, het is absoluut geen excuus om reacties vol haat, beledigingen of toxiciteit gericht aan onze coureurs, medewerkers, fans of wie dan ook te plaatsen."

Alpine geeft aan dat ze maatregelen gaan nemen tegen de personen en groepen die de haatreacties hebben achtergelaten op de sociale media. Volgens Alpine zijn er na de clash 882 toxische reacties binnen gekomen op de sociale media. 162 van deze reacties waren volgens Alpine zeer toxisch. Volgens het team werd er in een aantal haatreacties ook gediscrimineerd.