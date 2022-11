Szafnauer teleurgesteld in Ocon en Alonso na sprint-incident

Het team van Alpine kende gisteren een zeer teleurstellende sprint in Brazilië. Fernando Alonso en Esteban Ocon raakte elkaar in de eerste ronde. Alonso moest de pits opzoeken vanwege een kapotte voorvleugel en Ocon viel ver terug met schade. Teambaas Otmar Szafnauer was na afloop niet bepaald te spreken over zijn coureurs.

Alonso en Ocon raakten elkaar in de eerste ronde waarna de Spanjaard in woede uitbarstte op de boordradio. De stewards gingen echter niet mee in zijn uitleg en gaven hem een tijdstraf van vijf seconden na de sprint. Alonso kwam als vijftiende over de streep terwijl Ocon als achttiende over de finishlijn kwam. Alonso ontving de straf voor een tweede incident op het rechte stuk.

Teleurgesteld

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer was niet bepaald tevreden met het resultaat en het gedrag van zijn coureurs. Szafnauer sprak zich na afloop uit bij RaceFans: "We zijn extreem teleurgesteld met het resultaat van de sprint van vandaag. Dat heeft ons in een enorm slechte positie gebracht voor de race van morgen. We bevinden ons in een close gevecht voor de vierde plaats. Dat is een doel waar meer dan 1000 mensen keihard voor werken. Esteban en Fernando moeten beter hun best doen om ieder te complimenteren door elkaar niet te raken."

Verwachtingen

Szafnauer wil dat de coureurs zich vandaag in de Grand Prix beter gaan gedragen. De teambaas hoopt dat Alonso en Ocon zich beter gaan gedragen in de race van vandaag. Szafnauer is er nogal duidelijk over na de sprint: "Allebei de coureurs hebben ons vandaag laten vallen. Ik verwacht morgen meer van hen, we moeten er alles aan doen om toch nog een paar punten te pakken voor het kampioenschap."