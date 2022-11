Leclerc baalt van beslissingen: "We verwachtten regen, maar die kwam nooit"

Het team van Ferrari sloeg in de Braziliaanse kwalificatie wederom een modderfiguur. Men klungelde veelvuldig met de bandenstrategie in de kwalificatie en dat trof Charles Leclerc. De Monegask kwam in Q3 de baan op, op inters. Hij kwam uiteindelijk niet verder dan de tiende tijd.

Leclerc stond voor aanvang van de derde kwalificatiesessie als enige coureur op de inters. De Monegask vroeg zich af wat er aan de hand was en hij wilde na zijn installatierondje direct naar binnen komen. Door een miscommunicatie ging dit feest niet door en moest hij nog een ronde rijden op de inters. Door de daaropvolgende rode vlag en regenval kon hij zich niet meer verbeteren.

Regen

Na afloop was de teleurstelling bij Leclerc reusachtig. De Monegask baalde van de blunder van zijn team en sprak zich voor de camera's van Sky Sports uit: "We verwachtten een beetje regen maar dat kwam nooit. Ik ga met het team praten om er achter te komen wat we beter kunnen doen in deze omstandigheden. Ik ben echt enorm teleurgesteld want we hadden zeker de pace."

Accepteren

Leclerc legt zich neer bij de mislukte sessie, hij heeft nog steeds genoeg vertrouwen in een goed resultaat in de sprint en in de race. De teleurstelling is echter nog steeds aanwezig: "We hebben nog steeds de juiste auto. We moeten nu verder gaan en we moeten vanaf alles goed doen in de rest van het weekend. Ik accepteerde de beslissing om op de inters naar buiten te gaan om dan te gaan wachten op de regen die nooit kwam."