Sainz aast op sportieve revanche: "Denken dat Mexico een one-off was"

Het team van Ferrari begon zeer sterk aan het seizoen maar moet inmiddels vooral over de schouder kijken. De Italiaanse renstal is ver achterop geraakt bij Red Bull Racing en ziet nu dat Mercedes ze op de hielen zit. Carlos Sainz vertrouwt erop dat men dit weekend goed voor de dag kan komen.

Het team van Ferrari begon het seizoen zeer sterk en was met enige regelmaat veel sneller dan Red Bull. Mede dankzij betrouwbaarheidsproblemen en andere fouten raakten ze ver achterop. Mercedes is ze tot 40 punten genaderd in het constructeurskampioenschap en de tweede plek komt in gevaar. In Mexico beleefde Ferrari een slecht weekend en men moet dit weekend dus presteren.

One-off

Ferrari-coureur Carlos Sainz maakt zich niet al te veel zorgen over een slecht resultaat in Brazilië. De Spaanse coureur is daar eerlijk over tegenover de internationale media in Sao Paulo: "We denken dat Mexico slechts een one-off was. Dit seizoen hebben we nog niet zover van de snelheid gezeten tijdens de droge omstandigheden. Het is duidelijk dat we in Mexico iets niet goed deden, of het nou iets met de motor of de balans was."

Snelheid terugvinden

Sainz wil het seizoen in ieder geval afsluiten met een zo goed mogelijk resultaat. De Spanjaard richt zijn pijlen op het podium en daar doet hij dan ook zeker niet geheimzinnig over op het circuit van Interlagos: "We focussen ons nu op Brazilië en Abu Dhabi. Het zijn twee belangrijke races zo vlak voor het einde van het seizoen. We willen de snelheid terugvinden en weer kunnen vechten met Red Bull en Mercedes."