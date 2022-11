Video: Nyck de Vries past stoeltje bij McLaren

McLaren-coureur Lando Norris voelt zich onwel en daarom is het nog maar de vraag of de Brit dit weekend mee kan doen aan de Grand Prix van Brazilië. McLaren kan in geval van nood gebruik maken van de diensten van niemand minder dan Nyck de Vries. Op de donderdagmiddag op circuit Interlagos is al te zien dat McLaren geen risico’s neemt en dat de Vries alvast even kan wennen aan de cockpit van de MCL36, voor het geval dat.

Dankzij een goede levensstijl en een topconditie gebeurt het niet vaak dat Formule 1-coureurs ziek worden. Toch kan het voorkomen dat er wel eens eentje buiten de boot valt. McLaren’s Lando Norris heeft al voor de tweede keer dit jaar pech: bij de Spaanse Grand Prix kreeg de jonge Brit een keelamandelonsteking waardoor hij naar eigen zeggen ‘één van de zwaarste races ooit’ reed. Opnieuw wordt Norris geforceerd om rust te nemen; waarschijnlijk heeft de coureur voedselvergiftiging opgelopen. Nyck de Vries is in ieder geval al door McLaren aan het werk gezet om zich comfortabel aan de auto te maken, voor het geval dat Norris het weekend moet staken.