Domenicali geeft gastcollege op Harvard

Het Formule 1-circus bevindt zich in de laatste fase van het seizoen aan de andere kant van de oceaan. Achtereenvolgend stonden de Amerikaanse, Mexicaanse en aankomend weekend de Braziliaanse Grand Prix op de planning. Stefano Domenicali maakte van de gelegenheid gebruik om af te reizen naar Harvard.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali reisde in aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix af naar de bekende Amerikaanse universiteit Harvard. Aan de Harvard Business School gaf Domenicali namelijk een gastles. Voor wel geteld 160 leden van de zogenaamde General Management Program gaf Dmoneicali zijn gastcollege. Wat er precies is gezegd is niet bekend maar de Formule 1 deelt de beelden van de presentatie van de CEO uitgebreid.

Lessons from a life in the fast lane



F1 President and CEO, Stefano Domenicali, gave a guest lecture at Harvard Business School on Tuesday, speaking to 160 members on the General Management Program #F1 @HarvardHBS pic.twitter.com/j2pSUH7B2a