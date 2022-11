Newey zag porpoising-problemen al vroeg aankomen

De Formule 1-teams kregen dit seizoen te maken met een compleet nieuwe uitdaging in de vorm van porpoising. Het team van Red Bull Racing had als één van de weinigen geen last van het gehobbel. Adrian Newey voelde de problemen al snel aankomen en vond een oplossing.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1. Veel teams ondervonden al snel een aantal problemen, het grootste probleem was de porpoising. Veel coureurs hadden last van het gehobbel en de FIA besloot dan ook om in te grijpen. Red Bull had geen last van porpoising, in tegenstelling tot hun concurrenten Ferrari en Mercedes.

Genen

Red Bull-topontwerper Adrian Newey kreeg al heel vroeg in zijn loopbaan te maken met porpoising. Hij wist dan ook hoe hij er mee moest omgaan. Hij wordt geciteerd door Auto, Motor und Sport: "Ik raadde wat eraan zat te komen voor ons. Ik was vooral verbaasd door de mate waarvan iedereen er last van had. Eigenlijk had iedereen dit wel moeten weten. Het is namelijk een fenomeen dat diep in de genen van deze auto's zit."

Bahrein

Newey is van mening dat andere teams er zoveel last van hadden omdat het probleem lastig te ontdekken was in de windtunnel. De Brit had er zelf echter al snel een oplossing voor gevonden: "Er waren manieren waarop we dit konden voorspellen en we hadden het snel onder de knie. Met onze update op de laatste testdag in Bahrein hadden we een punt bereikt waar we er nog maar amper last van hadden."