Leclerc weigert publielijke kritiek op Ferrari

Charles Leclerc houdt vol dat hij niet betrapt zal worden op het publiekelijk bekritiseren van Ferrari. Het team uit Maranello kwam in 2022 naar voren met een zeer competitieve auto, maar te midden van prestatie, strategische en betrouwbaarheidsproblemen staat Mercedes alsnog vlak achter Ferrari in het constructeurkampioenschap.

Op de vraag of Ferrari en teambaas Mattia Binotto te hard zijn bekritiseerd, zei Leclerc tegen motorsport-magazin.com: "Daar let ik niet op. Ik praat alleen over mijn eigen fouten. Er is veel negativiteit, maar naar mijn mening moet hier geen aandacht aan worden besteed, omdat het niet helpt. We moeten ons concentreren op ons werk. Als er iets misgaat, hebben mensen altijd kritiek, maar soms zonder specifieke reden. De Formule 1 is een zeer complexe sport en het is moeilijk te begrijpen als je het alleen van buitenaf bekijkt."

Hierdoor staat Leclerc erop dat als teamfouten worden bekritiseerd, dit alleen intern wordt gedaan. De 25-jarige coureur: "In een team moet je eerlijk tegen elkaar zijn en hier alles op bouwen. Ik ben altijd de eerste om mijn fouten toe te geven, maar als het om teamfouten gaat, zal ik mij daar niet publiekelijk over spreken."

"We zullen ze binnen het team bespreken - dit is mijn aanpak. Als ik met de media praat, ben ik zo terughoudend mogelijk, maar ik probeer ervoor te zorgen dat mijn stem altijd gehoord wordt binnen het team."