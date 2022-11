Newey zag nieuwe technische regels in eerste instantie niet zitten

Sinds dit seizoen gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1. De nieuwe regels werden niet bepaald enthousiast ontvangen door iedereen. Eén van de grootste originele criticasters was Red Bull-ontwerper Adrian Newey. De Britse Red Bull-man heeft zijn mening inmiddels echter veranderd.

De nieuwe technische reglementen werden al geruime tijd geleden aangekondigd. In eerste instantie was het de bedoeling dat de nieuwe regels al in 2021 in zouden gaan. De coronapandemie gooide echter roet in het eten en de regels werden uitgesteld. Sinds dit jaar gelden de regels en dat heeft voor de nodige veranderingen in de sport gezorgd.

Eerlijk

Red Bull-ontwerper werd in eerste instantie niet warm of koud van de nieuwe regelementen. De Brit was geen grote fan en spreekt zich eerlijk uit in de Red Bulletin: "Om eerlijk te zijn: de nieuwe regels lieten mij koud. Ik vond dat er een paar gemiste kansen waren. Het was natuurlijk makkelijk om kritisch te zijn. Toen we eraan begonnen genoot ik er wel van. Ze waren best complex maar ik denk dat ik voor het hele team spreek als ik zeg dat we van deze uitdaging hielden."

Tevreden

Newey werd echter volledig verrast door de uitwerking van de nieuwe regels. De Brit is daar zeer eerlijk over en deelt dat dan ook met de buitenwereld: "Onze eerste reactie was dat alle auto's op elkaar zouden gaan lijken. Vooral bij de sidepods zagen we dat er veel ruimte was voor vrije interpretatie. We zijn nu tevreden met de huidige situatie. Elk team is namelijk met een eigen aerodynamisch idee gekomen."