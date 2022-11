Ricciardo wil dat Hamilton in F1 blijft: ''Het is leuk om met hem te strijden''

Lewis Hamilton is sowieso in 2023 op de grid, maar hint al een tijdje op een langer verblijf in de koningsklasse. Collega F1-coureur Daniel Ricciardo vindt dat absoluut geen verkeerd idee en hoopt dat de zevenvoudig kampioen zijn contract verlengd.

''De waarheid is dat ik wil dat hij in de sport blijft", zei de McLaren-coureur voor de microfoon van Sky Sports. ''Hij is een van de beste ooit en ik denk dat het leuk is om met hem te strijden, wiel aan wiel met hem te rijden, het is geweldig.''



Indirect betekent een langer verblijf van Hamilton in de sport dat Ricciardio minder kans heeft op een topzitje. ''Ik denk dat het, hoe zeg ik het, kansen zich zullen voordoen als ze zich voordoen, maar ik reken er niet op dat iemand iets doet zodat ik mijn weg kan vinden."

Ricciardo blijft schimmig over zijn toekomstplannen voor volgend jaar, maar is vastberaden om een vastje zitje te hebben in 2024. Er wordt gefluisterd dat de Australiër open staat voor een reserverol bij Mercedes of Red Bull.