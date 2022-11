Video: Red Bull verricht pitstop op The Strip

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. Om de fans alvast warm te laten lopen organiseert men dit weekend een launch event in de gokstad in de staat Nevada. Het team van Red Bull Racing liep op de zaakjes vooruit en reed deze week al op The Strip.

Eerder deze week lekte er al een aantal beelden uit van de opnames van Red Bull. De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas deelt nu zelf ook beelden van de demorun. Men gebruikt deze beelden als aankondiging van het aanstaande Launch Event in het Caesars Palace. Op de beelden is te zien hoe Red Bull een pitstop verricht op The Strip.