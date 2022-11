Marko vreest voor F1-toekomst Mick Schumacher

Het is nog steeds hoogstens onduidelijk of Mick Schumacher volgend jaar een zitje heeft bij het team van Haas. De Amerikaanse renstal heeft zijn contract nog niet verlengd en er liggen meerdere kapers op de kust. Helmut Marko vreest dat Schumacher in 2023 aan de zijlijn zal staan.

Schumacher is bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher maakt echter geen ijzersterke indruk. De Duitser rijdt veel schade en dat kwam hem op kritiek te staan van zijn eigen team. Een nieuw contract lijkt er dan ook niet in te zitten en het is dan nog maar de vraag waar Schumacher aankomend seizoen rijdt.

Minder vertrouwen

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko vreest voor de Formule 1-toekomst van Schumacher. De Oostenrijker ziet iets opmerkelijks gebeuren bij Haas, volgens hem is dat een teken aan de wand. Bij het Duitse RTL spreekt Marko zich nogal duidelijk uit: "Wanneer een team zijn coureur publiekelijk zo enorm bekritiseerd, zoals dit keer soms het geval is geweest, dan laat dit zien dat er minder vertrouwen is binnen het team."

Magnussen

Marko kan het standpunt van Haas wel begrijpen. De Oostenrijker denkt tevens dat de andere kandidaat, Nico Hülkenberg, altijd heeft gepresteerd. De Red Bull-adviseur is eerlijk: "De situatie bij Haas is zo dat ze met Kevin Magnussen een ervaren coureur hebben, als er een groot talent zou zijn zou ik mijn geld op hem zetten. Maar ik zie dat talent nu niet, niet onder deze omstandigheden tenminste.