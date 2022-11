Marko denkt aan onmogelijk record: "Of hebben we dat al?"

Max Verstappen verbrak afgelopen weekend in Mexico het record van de meeste zeges in één seizoen in de Formule 1. Verstappens zege in Mexico was zijn veertiende van het jaar en dat is een nieuw record. Helmut Marko vraagt zich af of ook Red Bull Racing nog een record kan verbreken.

Red Bull heeft in het huidige seizoen 16 Grands Prix gewonnen, 14 door Verstappen en de overige 2 zeges werden binnengesleept door Sergio Perez. Met nog twee races te gaan kan Red Bull dus op een totaal van 18 zeges eindigen. Hiermee kunnen ze het record van de meeste zeges in één seizoen bij een team niet meer verbreken. Dit record staat namelijk op naam van Mercedes dat in 2016 19 races won.

Strijdlustig

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zich niet bewust van deze statistiek en in Mexico hoopte hij na de Grand Prix dat zijn team dit record nog kon verbreken. Bij zijn landgenoten van ServusTV toonde hij zijn strijdlustige kant: "Wat is eigenlijk het record voor de meeste zeges van een team in een seizoen? Daar zullen we ook wel bij in de buurt zitten. Hebben we dat record misschien al verbroken?"

Brazilië

Marko is zich daarna bewust van het feit dat dit record niet meer te verbreken valt. De gretigheid van de Oostenrijker blijft echter onverminderd groot. Marko wil namelijk dat zijn team ook in de laatste twee races succesvol zal zijn: "We willen de laatste twee races ook nog winnen. Onze kans daarop is, ook met een oog op onze betrouwbaarheid, nogal hoog. We denken tevens dat Brazilië ons beter ligt dan Mexico."