Gasly furieus na nieuw strafpunt: "Als ik een gat zie ga ik ervoor"

Pierre Gasly kende afgelopen weekend in Mexico een frustrerende race. De Franse AlphaTauri-coureur vocht een stevig duel uit met Lance Stroll, hij ging echter te ver en ontving een strafpunt en een tijdstraf van vijf seconden. Gasly is dichtbij een schorsing en hij is op zijn zachts gezegd niet blij met de beslissing van de stewards.

Gasly heeft momenteel tien strafpunten verzameld op zijn superlicentie. De Franse coureur moet op zijn tellen letten want volgens de reglementen volgt er een straf als een coureur twaalf strafpunten heeft verzameld. Gasly moet voorlopig dus rustig aan doen om een straf te ontlopen, hij zal ook volgend jaar nog moeten opletten want veel van zijn strafpunten lopen pas diep in 2023 af.

De Fransman was na afloop van de Mexicaanse Grand Prix niet bepaald te spreken over de beslissing van de stewards. Tegenover de internationale media sprak Gasly zich uit: "Ik wil er geen vraag over krijgen want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben een autocoureur, als ik een gat zie ga ik ervoor. Als je daar niet blij mee bent moet je dat zeggen en geef ik de positie terug. Ik kreeg niets te horen dus dat is jammer. Ze deden dat in het verleden wel maar nu om een of andere reden niet."